Son Dakika Haberleri: Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

23 dakika önce

Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.

Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Balıklı Mahallesi Saat Sulesi İki Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız başına yaşayan bir vatandaş, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
(Hüseyin Can Aksu/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı
Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı Çorum'da sahibinden kaçan kızgın boğa, kafeyi birbirine kattı! O anlar kameraya yansıdı ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 23:58:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]