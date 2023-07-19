Şarjdaki cep telefonunun bomba gibi patladığı anlar kamerada!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir telefon dükkanında şarjdaki cep telefonu adeta bomba gibi patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken patlayan telefon kullanılamaz hale geldi.

TEST İÇİN ŞARJA BIRAKILAN TELEFON PATLADI

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerindeki bir telefon dükkanında meydana geldi. Müşterinin tamir için teslim ettiği cep telefonu, test için şarja bırakıldıktan bir süre sonra patlayarak alev aldı. Yere düşen cep telefonu ikinci kez patladı. Alevleri fark eden iş yeri sahipleri duruma müdahale etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası telefon kullanılamaz hale geldi.