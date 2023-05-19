Şarj halinde duran elektrikli scooter aniden bomba gibi patladı - Son Dakika
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Şarj halinde duran elektrikli scooter aniden bomba gibi patladı

19.05.2023 11:30

İngiltere'de bir evin mutfağında şarjda bulunan elektrikli scooter bomba gibi patladı. Mutfak alevler içinde kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Scooterın sahibi güvenlik görevlisi Dell Williams dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Brent semtindeki bir evin mutfağında şarja takılan elektrikli scooter bomba gibi patladı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda patlamayla birlikte mutfağın alevler içinde kaldığı, evi yoğun duman sardığı görüldü.

SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen yaşanan olayın ardından alevlere müdahale etmeye çalışan scooterın sahibi güvenlik görevlisi Dell Williams dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

"TEK PARÇA ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Tedavisinin ardından İngiltere medyasına konuşan Williams, patlama sırasında kimsenin mutfağa yakın olmadığını belirterek, "Oradan tek parça çıkmayı başardığımız için şükrediyorum. Yangından çıkan dumanı soluduğum için 8 saat hastanede kaldım" ifadelerini kullandı.

Londra İtfaiyesi, başkentte bu yıl 48 elektrik bisiklet, 12 elektrikli scooter yangını çıktığını belirtti. Bu tür yangınların yaygın hale geldiğini aktaran Londra İtfaiyesi, satın alınan söz konusu araçların güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA
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Scooter, England, Londra, Güncel, Son Dakika

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