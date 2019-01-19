Son Dakika Haberleri: Şarjdayken Patlayan Telefon İcra Emanet Deposunu Yaktı

Şarjdayken Patlayan Telefon İcra Emanet Deposunu Yaktı

23 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şarjda unutulan telefonun patlamasıyla çıkan yangında icra emanet deposu yandı.

Şarjdayken Patlayan Telefon İcra Emanet Deposunu Yaktı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şarjda unutulan telefonun patlamasıyla çıkan yangında icra emanet deposu yandı.

Öğlen saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Karakol Sokak'taki icra emanet deposunda, iddiaya göre şarjda takılı unutulan telefonun bataryası patladı. Çıkan kıvılcımların depodaki oturma takımlarını tutuşturmasıyla alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ardından yapılan kontrolde depodaki ürünlerin tamamının yandığı belirlendi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:34 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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