Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı
44 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl- Alanyurt
yolu üzerinde meydana geldi. Murat D. idaresindeki 26 VL 169 plakalı otomobil, dönüşün yasak olduğu yolda dönmek istediği sırada arkasında gelen Umut T'nin kıllandığı şarjlı bisikletle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şarjlı bisiklette bulunan sürücü ile Medine Bayraktar T. ve Cansu T. yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Otomobilde bulunan bir kadın kazanın şokuyla göz yaşlarına hakim olmadı. Kısa süreliğine kapan yol tekrar açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
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