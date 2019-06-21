Son Dakika Haberleri: Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı
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Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı

44 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.

Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Murat D. idaresindeki 26 VL 169 plakalı otomobil, dönüşün yasak olduğu yolda dönmek istediği sırada arkasında gelen Umut T'nin kıllandığı şarjlı bisikletle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şarjlı bisiklette bulunan sürücü ile Medine Bayraktar T. ve Cansu T. yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde bulunan bir kadın kazanın şokuyla göz yaşlarına hakim olmadı. Kısa süreliğine kapan yol tekrar açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
Alanyurt, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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