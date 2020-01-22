Şarjlı matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarjlı matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü - Son Dakika

Şarjlı matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü

6 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde iş yerinde çalışma tezgahının üzerinde bırakılan matkap, sabaha karşı önce dumanlar saçıp ardından bomba gibi patladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde iş yerinde çalışma tezgahının üzerinde bırakılan matkap, sabaha karşı önce dumanlar saçıp ardından bomba gibi patladı. Matkaptan dumanların çıkması ve patlama anı, iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde Orhan Çakıroğlu 'na(35) ait iş yerinde sabaha karşı çalışma tezgahının üzerinde duran matkap patladı. Patlamanın şiddetiyle devreye giren alarmı duyan dükkan sahibi Orhan Çakıroğlu hemen iş yerine koştu. Çakıroğlu iş yerine geldiğinde alev alev yanan matkabı gördü. Matkabın üzerine bir havlu örtüp havayla temasını kesen Çakıroğlu yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay gününü anlatan Orhan Çakıroğlu, "Sabaha karşı saat 06 00 sıralarında alarm çaldı. 5 dakika içinde iş yerime koşarak geldim. Hafif alevler vardı. Islah havlu ile alevleri söndürdüm. Güvenlik kameraları çalışıyordu çevreyi topladıktan sonra güvenlik kamerasını izledim Matkap önce duman çıkarıyor ardından da patlıyordu. Akşamdan ana şarteli kapatıyorduk. Ama şarj bataryası matkabın üzerinde takılı kalmıştı. Vatandaşlarımıza şarjlı cihazların üzerinde bataryasını takılı bırakmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

Şarjlı matkap bomba gibi patladı, tezgah savaş alanına döndü

Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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