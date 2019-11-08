Son Dakika Haberleri: Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler
Son Dakika Güncel Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler

Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler

7 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki turistik bir köyde, içerisine "slot" tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki turistik bir köyde, içerisine "slot" tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.

Kırşehir ve Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyüne gitti.

Köydeki bir kahvehanede şarjmatik cihazı bulunmasından şüphelenen ekipler inceleme yaptı.

Cihazın üst kısmında ekran olduğunu tespit eden ekipler, makine üzerinde teknik değişiklikler yapılmak suretiyle "slot" makinesine dönüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.

Üzerinde "şarjmatik" yazan ve şarj kabloları da çıkarılmamış vaziyette bulunan cihaza el koyan ekipler, kahvehane sahibi oldukları iddia edilen O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem başlattı.

Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler

Jandarma, Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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