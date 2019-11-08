Son Dakika Haberleri: Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu
Son Dakika Güncel Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

6 saat önce

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesi Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede, şarjmatik görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu, System.String[]

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesi Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede, şarjmatik görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede bulunan şarjmatik cihazından şüphelendi. Üst kısmında büyük ekran bulunan cihazı inceleyen ekipler, bunun 'slot' kumar makinesi olduğunu belirledi. Üzerinde teknik değişiklikler yapılarak, kumar makinesine dönüştürülen cihaza el konulurken, kumar oynattığı iddia edilen kahvehane sahileri O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem yapıldı.


Jandarma, Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
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