Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış

23.02.2022 12:08

Son dakika gündem haberi: KOCAELİ'de Mustafa Ş.'nin, oğlu Batuhan Ş.'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında aracı kullanan Belfun Doğramacı'yı öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

KOCAELİ'de Mustafa Ş.'nin, oğlu Batuhan Ş.'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında aracı kullanan Belfun Doğramacı'yı öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arbede sırasında Mustafa Ş.'nin tabancasının şarjörünün yere düştüğü, namludaki tek merminin ise Sevda Doğramacı'nın kolunu sıyırıp Belfun'un kalbine saplandığı belirlendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Mustafa Ş., 25 Mayıs 2019'da Isparta- Antalya kara yolunda oğlu Batuhan Ş.'nin öldüğü kazada, aracı kullandığı gerekçesiyle husumet yaşadığı Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaşınca tartıştı. Mustafa Ş., önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'ya vurdu. Daha sonra elindeki tabancayı ateşleyip çifti yaralayan Mustafa Ş. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Belfun Doğramacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa Ş. ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arbede sırasında Mustafa Ş.'nin elindeki tabancanın şarjörünün yere düştüğü, namludaki tek kurşunu ise ateşlediği belirlendi. Kurşunun Sevda Doğramacı'nın kolunu sıyırıp, Belfun Doğramacı'nın kalbine saplandığı tespit edildi.

Mustafa Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış
YORUMLAR
500
TEKNOFEST Azerbaycan Teknoloji Yarışmalarına başvuru uzatıldı TEKNOFEST Azerbaycan Teknoloji Yarışmalarına başvuru uzatıldı Isparta'da lastiği patlayan kamyonet şarampole devrildi Isparta'da lastiği patlayan kamyonet şarampole devrildi Isparta'da lastiği patlayan kamyonet şarampole devrildi Isparta'da lastiği patlayan kamyonet şarampole devrildi

Isparta, Arbede, Körfez, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:38:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement