Son dakika haber! Şarjör düşüncü namluda kalan tek kurşunla Belfun'u öldürüp eşini yaralamış - Son Dakika

KOCAELİ'de Mustafa Ş.'nin, oğlu Batuhan Ş.'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında aracı kullanan Belfun Doğramacı'yı öldürüp, eşi Sevda Doğramacı'yı yaraladığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arbede sırasında Mustafa Ş.'nin tabancasının şarjörünün yere düştüğü, namludaki tek merminin ise Sevda Doğramacı'nın kolunu sıyırıp Belfun'un kalbine saplandığı belirlendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Mustafa Ş., 25 Mayıs 2019'da Isparta- Antalya kara yolunda oğlu Batuhan Ş.'nin öldüğü kazada, aracı kullandığı gerekçesiyle husumet yaşadığı Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaşınca tartıştı. Mustafa Ş., önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'ya vurdu. Daha sonra elindeki tabancayı ateşleyip çifti yaralayan Mustafa Ş. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Belfun Doğramacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa Ş. ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Arbede sırasında Mustafa Ş.'nin elindeki tabancanın şarjörünün yere düştüğü, namludaki tek kurşunu ise ateşlediği belirlendi. Kurşunun Sevda Doğramacı'nın kolunu sıyırıp, Belfun Doğramacı'nın kalbine saplandığı tespit edildi.

Mustafa Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.