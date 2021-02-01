"Şark Bülbülü" Celal Güzelses Diyarbakır'da eserleriyle anıldı - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses, vefatının 62'nci yılında Diyarbakır'da anıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler, Diyarbakırlı halk sanatçısı Güzelses için anma programı düzenledi.

Öğrenciler, Güzelses'in eserlerini eğitmenler eşliğinde seslendirdi.

Programda görevli eğitmenler, öğrencilere hayatı hakkında bilgi verdikleri Güzelses'in sadece kentte değil ülkede bir değer olarak kabul edildiğini anlattı.

Öğrenciler ise "Güzelses nasıl ki memleketine dört elle sarıldıysa, biz de sarılacağız. Onu unutmayacağız ve hep sahipleneceğiz." ifadelerini kullandı.