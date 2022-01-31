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"Şark Bülbülü" Celal Güzelses, Diyarbakır'da kabri başında anıldı - Son Dakika

"Şark Bülbülü" Celal Güzelses, Diyarbakır'da kabri başında anıldı

31.01.2022 14:38
"Şark Bülbülü" Celal Güzelses, Diyarbakır'da kabri başında anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses, vefatının 63'üncü yılında kabri başında anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses, vefatının 63'üncü yılında kabri başında anıldı.

Mardin Kapı Asri Mezarlığındaki kabri başında bir araya gelen torunu Celal Güzelses ile sanatçılar Bedri Ayseli, Hüsamettin Subaşı, Zafer Gündoğdu, Tuncay Kemertaş, Recep Kaymak, Güzelses için dua okudu.

Torunu Güzelses, Diyarbakır'da doğan, büyüyen ve vefat eden sanatçılardan sadece Celal Güzelses'in kabrinin Diyarbakır'da olduğunu belirtti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatları doğrultusunda Celal Güzelses'in mezarının yenilendiğini hatırlatan Güzelses, Karaloğlu'na gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

Bedri Ayseli de Celal Güzelses'in şarkılarıyla büyüdüklerini belirterek, "Eğer biz bir yerlere gelmişsek onun sayesinde gelmişiz. Onun okuduğu eserle TRT'lere kadar gelmişiz. Ne mutlu ki Diyarbakırımızda böyle bir duayen yaşamış. O her şeye layıktı. Mekanı cennet olsun." dedi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Münir Karaloğlu, Celal Güzelses, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şark Bülbülü' Celal Güzelses, Diyarbakır'da kabri başında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Şark Bülbülü" Celal Güzelses, Diyarbakır'da kabri başında anıldı - Son Dakika
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