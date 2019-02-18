'Şark Bülbülü' Celal Güzelses'e Anma

Hayatının son yıllarına kadar müezzinlik yapan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses, Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin (ESEV) düzenlediği saygı gecesinde anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, Sıra Gecesi geleneği örneklerle sahneye taşındı. Alkışlarla türkülere eşlik eden katılımcılar, unutulmaz bir gece yaşadı.

SIRA GECECESİ İLE ANILDI

Celal Güzelses'in hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, gazellerin üstadının okumuş olduğu uzun havalardan ve gazellerden örnekler seslendirildi. Gecede, aralarında ESEV eğitmenleri Ömer Çelik, Hüseyin Yazan, Taner Yüncüoğlu, Erdal Şahin, Fikret Bayraktar'ın da yer aldığı sıra gecesi ekibi, söyledikleri türkülerle Celal Güzelses'i yad etti.

Dost meclisinde icra edilen "Yaş Destanı", "Bahçede Yeşil Çınar", "Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen", "Mardin kapısından Atlayadım", "Diyarbakır Bu Mudur" ve "Nare Esvap Yıkıyor" gibi sevilen eserleresalondaki davetliler de eşlik etti.