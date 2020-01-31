Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşa'yı anma programı düzenlendi - Son Dakika

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Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşa'yı anma programı düzenlendi
6 saat önce
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Caddebostan Kültür Merkezi'nde, Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Kazım Karabekir Paşa'nın 72. ölüm yıldönümü anma programına davetli konuşmacı olarak katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Caddebostan Kültür Merkezi'nde, Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Kazım Karabekir Paşa'nın 72. ölüm yıldönümü anma programına davetli konuşmacı olarak katıldı.
Konuşmasında, Paşa'nın Milli Mücadele döneminde Doğu vilayetlerinde yapmış olduğu idari, iktisadi ve sosyal hizmetleri anlatan Küçükuğurlu, Paşa'nın yetim çocukların eğitiminden petrol çıkarma çalışmalarına, gazete yayımlamaktan kayak faaliyetlerine kadar pek çok konuda unutulmaz hizmetler yaptığını belirtti.
Küçükuğurlu, programın sonunda Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir'den günün anlam ve önemine binaen plaketlerini aldı. Kazım Karabekir Vakfı'nın düzenlediği programa yoğun bir ilgi vardı. - ERZURUM
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