Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşa'yı anma programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşa'yı anma programı düzenlendi - Son Dakika

Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşa'yı anma programı düzenlendi

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Caddebostan Kültür Merkezi'nde, Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Kazım Karabekir Paşa'nın 72. ölüm yıldönümü anma programına davetli konuşmacı olarak katıldı.

Şark cephesi kumandanı Kâzım Karabekir Paşa'yı anma programı düzenlendi, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Caddebostan Kültür Merkezi'nde, Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Kazım Karabekir Paşa'nın 72. ölüm yıldönümü anma programına davetli konuşmacı olarak katıldı.


Konuşmasında, Paşa'nın Milli Mücadele döneminde Doğu vilayetlerinde yapmış olduğu idari, iktisadi ve sosyal hizmetleri anlatan Küçükuğurlu, Paşa'nın yetim çocukların eğitiminden petrol çıkarma çalışmalarına, gazete yayımlamaktan kayak faaliyetlerine kadar pek çok konuda unutulmaz hizmetler yaptığını belirtti.


Küçükuğurlu, programın sonunda Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir'den günün anlam ve önemine binaen plaketlerini aldı. Kazım Karabekir Vakfı'nın düzenlediği programa yoğun bir ilgi vardı. - ERZURUM

Kazım Karabekir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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