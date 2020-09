Şarkı söyleyerek sokak sokak salçalık biber satıyor - Son Dakika

Şarkı söyleyerek sokak sokak salçalık biber satıyor

Biberci Turan Can Kaçmaz, Limoncu Veysel Mutlu gibi ünlenmek istiyor

"Salçalık biber, her eve girer, hop tiri lilay lom lay lay lilay lom"

ADIYAMAN - Salçalık biberi şarkılar söyleyerek satan Adıyamanlı biberci Turan Can Kaçmaz, kısa sürede sosyal medyada fenomen oldu.

Adıyaman'da araç üzerinde şarkı söyleyerek salçalık biber satan Turan Can Kaçmaz, limon satarken söylediği şarkı ile ünlenen Veysel Mutlu gibi, ünlü olmak istiyor. Sokak sokak gezen araç üzerinde şarkılara 'biber' kelimesi ekleyerek seslendiren Turan Can Kaçmaz, kısa sürede tanınır oldu.

Adıyaman'da hangi mahalle, hangi sokağa gitse çocuklar başta olmak üzere mahalle sakinleri Turan Can Kaçmaz'a ilgi gösteriyor. Çocuklar Kaçmaz'ın şarkılarına alkışlarla eşlik ederek, aracın peşine düşüyor.

Turan Can Kaçmaz, araç üzerinde "Salçalık biber, salçalık biber. Her eve girer salçalık biber, hop tiri lilay lom lay lay lilay lom", "Bu biber salça biber, bu biber her eve girer", "Bu nasıl bir salça, almazsan yersin yengeden fırça" ve "Hele bakın kim gelmiş, biberci gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş" sözlerini belirli bir beste ile seslendiriyor.

Biberci Turan Can Kaçmaz, "Bu işi yapan 20-30 kişi var. Bizim farklılığımız şarkı söyleyerek, insanları mutlu ederek biber satışını yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz, onlarda bizden severek biberlerini alıyorlar. Bizim geldiğimizi anlıyorlar. Hedefim Veysel Mutlu'yu seven insanları bende kazanmak istiyorum. Onu sevenler gibi benimde sevenim olsun istiyorum" dedi.