Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine dadıyla çalışmaya karar verdi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcıya hayranlarından yorum yağdı.
Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürütmeye çalışan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" dedi.
Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile kulis hallerini paylaşmıştı. Roman havası oynarken çektirdiği videosunu yayınlayan genç şarkıcı, "Rıfat'la kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. Çingene tarzımı seviyorum" demişti.
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni arayışı şaşkınlık yarattı! Kendisi için asistan değil dadı arıyor - Son Dakika Magazin