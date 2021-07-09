Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni arayışı şaşkınlık yarattı! Kendisi için asistan değil dadı arıyor

Genç şarkıcı, iş hayatında asistan yerine dadıyla çalışmaya karar verdi. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcıya hayranlarından yorum yağdı.

ASİSTAN YERİNE DADI TUTACAK

Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürütmeye çalışan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" dedi.

ROMAN HAVASI OYNAMIŞTI

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile kulis hallerini paylaşmıştı. Roman havası oynarken çektirdiği videosunu yayınlayan genç şarkıcı, "Rıfat'la kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. Çingene tarzımı seviyorum" demişti.

Kuliste evcilik oynayan Aleyna Tilki, roman havasında kurtlarını döktü