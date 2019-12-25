Şarkıcı Alişan, görme engelliler için kitap okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkıcı Alişan, görme engelliler için kitap okudu - Son Dakika

Şarkıcı Alişan, görme engelliler için kitap okudu

6 saat önce

Şarkıcı Alişan, Bağcılar Belediyesinin başlattığı "Kitabıma Ses Ol" projesi kapsamında görme engelliler için kitap okudu.

Şarkıcı Alişan, görme engelliler için kitap okudu, System.String[]

Şarkıcı Alişan, Bağcılar Belediyesinin başlattığı "Kitabıma Ses Ol" projesi kapsamında görme engelliler için kitap okudu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Alişan, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret etti. Proje kapsamında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Alişan, merkezde eğitim veren atölyeleri gezdi, etkinliklere katıldı ve şarkı söyledi.

Ziyaret sonrası ses kayıt odasına giren Alişan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte "Kitabıma Ses Ol" projesi için Cemil Meriç'in 'Bu Ülke' isimli kitabından engelliler için beşer sayfa okudu.

Çağırıcı, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, ilçede engelleri kaldırdıklarını ve kurdukları merkezde birçok güzelliğe şahitlik yaptıklarını belirtti.

Önceki dönemlerde engelli vatandaşların hep evlerinde olduğunu kaydeden Çağırıcı, "Eskiden engellisi olan ailelerin hep ağladığını görürdük ama bu mekanda kimsenin ağladığını görmedik. Sevinçten ağladığını gördük. Yıllardır ailesine yük olarak görünen kardeşlerimizin burada kendilerine, ailelerine, millete, vatana faydalı olduğunu görünce mutluluktan uçtuklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Alişan ise merkezi bir iki odalı bir yer olarak düşündüğünü ancak gördüğü zaman çok şaşırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada gezmekten çok büyük keyif aldım. Buranın halkı böyle bir başkana ve böyle bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı. Bizim en büyük sorunumuz engelli kardeşlerimizin evden çıkamaması. Hep evin içindeler topluma karışmıyorlar. Burada gördüm ki el sanatları gelişmiş birbirleriyle kaynaşmışlar. Burada hiçbir engel yok. Gurur duydum. Allah bu kompleksi kazandırandan razı olsun."

Programın sonunda Çağırıcı, Alişan'a Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyelik sertifikası verdi.

Bağcılar, Alişan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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