Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı - Son Dakika

Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı.

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı.

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İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildi, ardından 30 metre sürüklendi.


Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.


Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söyledi. Alişan, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum." diye konuştu.

Kazanın ardından eşi ve çocuğuyla Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına giden Alişan, burada ifade verdi.

İşlemlerin ardından Alişan, eşi ve oğlu, sağlık kontrolü için jandarma tarafından Manisa'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Saruhanlı, Manisa, Alişan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:29 Kaynak: AA

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