Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma - Son Dakika Magazin

Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma

19 dakika önce

Şarkıcı Arto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımında "Bugün elinde yapışık telefonla yaşayan kadının değil çalışan kadının günüdür" dediği için tepki çeken Özcan Deniz'e sosyal medya hesabından "Zibidi, bırak demogoji yapmayı" diyerek sitem etti.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımda kadınları ikiye böldüğü gerekçesiyle tepki çekti. Şarkıcıya bir tepki de meslektaşı Arto'dan geldi.

"BUGÜN TÜM KADINLARIN DEĞİL, EMEKÇİ KADINLARIN GÜNÜ"

Özcan Deniz, Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımda "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım" dedi. Deniz'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medya medyada yayılarak tepki çekti.

"BABALAR GÜNÜ SANA HARAM OLSUN"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan Özcan Deniz'e tepki gösteren Arto Dalga şunları söyledi: "Hey zibidi, sözüm sana. Bırak demogoji yapmayı! Seni sevsem de yanlışsın! Babalar Günü sana haram olsun o zaman. Evet İsrail'e gidip 45 dakikada 500.000 dolar alan, her bölümde en az 100.000 TL kazanan (reklamlar hariç) bazılarına tabi ki Babalar Günü de haram olmalı! Babalar Günü, o dizilerde 10 saniye görünecekler diye saatlerce bekleyen, sokaklarda hamallık yapan, simit satan, manav, bakkal, belediye işçisi, şoför, minibüs vs. vs. Yani gerçek alın teri ile para kazanan, evine ekmek götüren babalar için de olsun. Babalar Günü sana haram olsun o zaman."

Arto

Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Özcan Deniz, 8 Mart, Arto, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:05 
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