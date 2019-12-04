Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Asya kendini savundu: Para için iftira atmaya değer mi?
Son Dakika Magazin Şarkıcı Asya kendini savundu: Para için iftira atmaya değer mi? - Son Dakika Magazin

Şarkıcı Asya kendini savundu: Para için iftira atmaya değer mi?

6 saat önce

İşadamının avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede "Şevki Kaygusuz, Parkinson hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaçtır.

Şarkıcı Asya kendini savundu: Para için iftira atmaya değer mi?, System.String[]

İşadamının avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede "Şevki Kaygusuz, Parkinson hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaçtır. Ancak 23 yıllık eşi ona ilgi göstermemekte, tekerlekli sandalyesini dahi itmek istememektedir" ifadelerine yer vermişti.


Davanın basına yansımasının ardından Asya şu açıklamayı yaptı:


"Eşim avukatlarının kurbanı olmuş. Böyle biri değildi o. Bu suçlamanın arkasında mal kaçırma vardır. Eşime Parkinson başlangıcı teşhisi konuldu, ancak tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu yalandır. Yazık, bizim 22 yaşında bir kızımız var. Onun ne hissedeceğini hiç düşünmedi mi? Ben eşim hoşlanmadığı için, aile düzenimiz bozulmasın diye yıllarca müzik hayatımdan uzak kaldım. Yine de onun hakkında kötü bir şey söylemek istemem. Tam 29 yıllık beraberliğimiz var bizim. Para için bu kadar iftira atmaya değer mi?"

Asya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:45 
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