Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, kendisini evde karantinaya alan şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı yalnızlığını vurguladığı paylaşımında, "14 şubat sevgililer günü için kiralık bir sevgili arıyorum." ifadesinde bulundu. Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Aydın'a kullanıcılarda binlerce yorum geldi.

KARANTİNAYI CEM YILMAZ'LA GEÇİRMEK İSTEMİŞTİ

34 yaşındaki Aynur Aydın, geçtiğimiz aylarda muhabirlerden gelen, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusu ile şaşırtmıştı. Aydın, soruya "Cem Yılmaz" yanıtını vermiş, ardından, "Serenay kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.