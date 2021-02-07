Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, kendisini evde karantinaya alan şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı yalnızlığını vurguladığı paylaşımında, "14 şubat sevgililer günü için kiralık bir sevgili arıyorum." ifadesinde bulundu. Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Aydın'a kullanıcılarda binlerce yorum geldi.
34 yaşındaki Aynur Aydın, geçtiğimiz aylarda muhabirlerden gelen, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusu ile şaşırtmıştı. Aydın, soruya "Cem Yılmaz" yanıtını vermiş, ardından, "Serenay kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.
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