Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor - Son Dakika

Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor

07.02.2021 20:20
Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor, System.String[]

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Aynur Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü için isteğini dile getirdi. Aydın, paylaşımında, "14 Şubat için kiralık bir sevgili arıyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, kendisini evde karantinaya alan şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı yalnızlığını vurguladığı paylaşımında, "14 şubat sevgililer günü için kiralık bir sevgili arıyorum." ifadesinde bulundu. Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Aydın'a kullanıcılarda binlerce yorum geldi.

Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor

KARANTİNAYI CEM YILMAZ'LA GEÇİRMEK İSTEMİŞTİ

34 yaşındaki Aynur Aydın, geçtiğimiz aylarda muhabirlerden gelen, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusu ile şaşırtmıştı. Aydın, soruya "Cem Yılmaz" yanıtını vermiş, ardından, "Serenay kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor
Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor
Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor
Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor - Son Dakika Magazin


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