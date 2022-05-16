Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap - Son Dakika

Kocaeli'nde 20 Mayıs'ta Derince Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan Aynur Doğan konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada "yapılan açıklamada "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir." denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Bunun üzerine sosyal medya hesabından Doğan'ın, "Dar Hejiroke" şarkısını paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" paylaşımını yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA AK PARTİ'DEN YANIT

Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine ilişkin tartışmalara AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir." dedi.

Türkiye'de etnik köken ayrımcılığı yaparak terör üreten, yıllarca doğu bölgelerindeki insanlara acı ve gözyaşını layık gören anlayışa karşı AK Parti'nin ülkede devrim niteliğindeki kararlara imza atarak Kürtçe kurslar, Kürt enstitüleri, Kürtçe edebiyat fakülteleri kurulmasını sağladığına dikkati çeken Ellibeş, TRT'de Kürtçe yayın, yargıda Kürtçe savunma hakkı, okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin bu devrimlerden sadece birkaçı olduğunu vurguladı.

"BİZ 85 MİLYON İNSANIMIZLA KARDEŞİZ"

Mehmet Ellibeş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 786 bin kilometrekaresi ve 85 milyon insanıyla kardeş, bir ve beraber olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz 85 milyon insanımızla Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeşiz. CHP'nin, AK Parti'ye sürekli olarak aslı olmayan iddialarla saldırmak yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katil' diyen Canan Kaftancıoğlu'nu, terörist başı Öcalan'ın posteri önünde şarkı söyleyen Aynur Doğan'ı sahiplenmesinin kuruluş ilkeleriyle ne kadar bağdaştığını sorgulaması gerekir."