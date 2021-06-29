BARIŞ AKARSU DOĞUM GÜNÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

BODRUM'da 14 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu, 42'nci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında anıldı. 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun yakınları ve sevenleri, şarkıcının heykelinin bulunduğu Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Anne Hatice Akarsu'nun hastanede tedavi görmesi nedeniyle Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu ve sevenleri parkta bulunan heykelin önünde fotoğraf çektirdi. Nesrin Akarsu ile şarkıcının sevenleri daha sonra mezarı ziyaret ederek, dualar okudu.

BARIŞ AKARSU'NUN HAYATI FİLM OLACAK

Ağabeyinin mezarına çiçek bırakan Nesrin Akarsu, 'Abimizin kaybının acısı her gün içimizde yaşatıyoruz. Barış Akarsu'yu sevenleri her zaman bizleri arıyor soruyor. Ayrıca ağabeyimin hayatının anlatılacağı filmi 14 yıl sonra çekilecek. Buna aile olarak karar verdik. Barış Akarsu'nun hayatı 14 yıl sonra yeniden canlanacak ve gelecek nesillere aktarılmış olacak" dedi.