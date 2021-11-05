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Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi - Son Dakika

Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi

05.11.2021 17:24
Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun cenazesi defnedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun cenazesi defnedildi.

Pankreas kanseri nedeniyle 2,5 aydır Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hatice Akarsu'nun cenazesi, getirildiği Amasra Belediyesi morgundan yakınları tarafından alındı.

Hatice Akarsu için Amasra İskele Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kabul eden Akarsu'nun eşi Selahattin ve kızı Nesrin Akarsu gözyaşı döktü.

Akarsu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Amasra ilçe mezarlığında oğlu Barış Akarsu'nun mezarının yanında toprağa verildi.

Selahattin Akarsu, eşinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "'Oğlumun yanında huzur buluyorum.' derdin. Oğlunun yanındasın artık. Oğlum, annen geldi. Çok özlemiş seni, birbirinizi özlemiştiniz. Kavuştunuz yavrum. 29 yıllık hayatım oğlum, 43 yıllık hayatım karım." dedi.

Cenaze törenine, Hatice Akarsu'nun yakınlarının yanı sıra Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi
Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi
Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi
Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi
Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi

Barış Akarsu, Amasra, Hatice, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi toprağa verildi - Son Dakika


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