Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama - Son Dakika

Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama

20.03.2021 00:27
Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama, System.String[]

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan şarkıcı Bayhan, Deniz Seki'nin yeni şarkısına arabasında eşlik etmesiyle ilgili konuştu. Bayhan, "Deniz Seki'nin şarkısı çok hoşuma gitti. O yüzden Instagram'dan paylaşmak istedim" dedi. Seki, yıllar önce Bayhan'ı ağır sözlerle yarışmadan kovmuştu.

Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Bir arkadaşıyla alışveriş yaptığı görülen Bayhan, Deniz Seki'nin son çıkardığı şarkısına araba kullandığı esnada eşlik etmesi hakkında konuştu.

Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Deniz Seki ile yıllarca gerilimli olan Bayhan, yaptığı bu hareketi, "Deniz Seki'nin şarkısı çok hoşuma gitti. O yüzden Instagram'dan paylaşmak istedim" sözleriyle açıkladı. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Deniz Seki ile görüşüyor musunuz? Kendisine karşı kırgınlığınız var mı?" sorusuna ise "Deniz Seki ile görüşmememiz için herhangi bir gerekçe yok. Kendisine karşı kırgınlığım yok" şeklinde yanıt verdi.

"TOPLUMDAN AFOROZ EDİLMELİ"

Deniz Seki, 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında, programa yarışmacı olarak katlan Bayhan'ın hapse girip çıkma hikayesi hakkında çok sert açıklamada bulunmuştu. Bayhan'a, "Hapiste yatmış, toplumdan aforoz edilmeli" diyen Seki, yıllar boyunca bu açıklamaları nedeniyle tepkilerin odağında olmuştu.

Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama

Deniz Seki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama - Son Dakika Magazin


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