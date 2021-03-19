Şarkıcı Bayhan, önceki gün City' Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşıyla alışveriş yapan şarkıcı, Deniz Seki'nin son çıkan şarkısına araba kullandığı esnada eşlik etmesi hakkında konuştu. İşte Bayhan'ın çarpıcı açıklamaları...
Şarkıcı Bayhan, " Deniz Seki'nin şarkısı çok hoşuma gitti. O yüzden Instagram'dan paylaşmak istedim" dedi.& ;
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19.03.2021 23:18:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Bayhan'dan flaş Deniz Seki itirafı! - Son Dakika