Şarkıcı Bengü, Salda'da klip çekecek

Burdur 'da sahne alan ünlü sanatçı Bengü , Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 'in teklifiyle, şubat ayında çıkaracağı albümünün klibini Salda Gölü'nde çekecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

