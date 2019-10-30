Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Bengü, Salda'da klip çekecek
Son Dakika Güncel Şarkıcı Bengü, Salda'da klip çekecek

Şarkıcı Bengü, Salda'da klip çekecek

18 dakika önce

Şarkıcı Bengü, Salda'da klip çekecekBURDUR - Burdur'da sahne alan ünlü sanatçı Bengü, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in teklifiyle, şubat ayında çıkaracağı albümünün klibini Salda Gölü'nde çekecek.

Şarkıcı Bengü, Salda'da klip çekecek

BURDUR - Burdur'da sahne alan ünlü sanatçı Bengü, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in teklifiyle, şubat ayında çıkaracağı albümünün klibini Salda Gölü'nde çekecek.

Ünlü Sanatçı Bengü, Cumhuriyetin 96'ıncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Burdur'da konser verdi. Burdur Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Bengü'yle beraber, Burdurlular Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere, binlerce vatandaş katıldı. Öğrencilerin konsere olan ilgisi yoğun oldu. Salda Gölü'nün Türkiye'nin 81 vilayetinde tanındığına işaret eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şarkıcı Bengü'nün Salda'da klip çekmesini istedi.

Şubat ayında albüm çıkaracağını belirten Bengü ise, "Seve seve Salda Gölü'nde klip çekmeyi düşünürüz. Bu teklifinizden dolayı size teşekkür ederim" dedi.

Konserde Ercengiz, Bengü'ye kahve takımı ve çiçek takdim etti. Bengü ve ekibinin söylediği şarkılarla, izleyenler keyifli saatler yaşadı.

Şarkıcı Bengü, Salda'da klip çekecek

SALDA GÖLÜ, Burdur, Salda, Bengü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:57 Kaynak: İHA
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