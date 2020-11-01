Şarkıcı Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni... - Son Dakika

Şarkıcı Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni...

01.11.2020 13:05
Şarkıcı Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni..., System.String[]

Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "İzmirim büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı.

Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "İzmirim büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah'ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın" yazdı.

BELKİ AYNI OKULA GİTTİK

Çocukluğunun geçtiği mahalledeki büyük yıkım karşısında şoke olan Bengü sözlerine şöyle devam etti; 'Endişe kaygı korku, hüzün... Acıyı ve tüm bu duyguları sevdiklerinden ve oradan uzaktayken paylaşmaya çalışmak, çaresizce çırpınmak belki de daha mı zor? 'Gitsek mi' dedim Selim'e... 'Daha mı iyi olur' onu da bilemedim... Elimiz kolumuz bağlı, öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni... Bir nefes daha çıksın, kurtulsun o enkazdan diye bekliyoruz... Tanışmasak da yan yana geçtik belki aynı sokakta çünkü... Belki aynı okula gittik, ne bileyim? Çok ağır geldi bu sefer... Çocukluğum sarsılmış gibi... Allah'ım daha beterini gösterme, enkazdakilere güç ver... Memleketimin her köşesini sen koru… Güzel İzmirim, canın çok yandı... Biz buradan aynı acıyı paylaşıyoruz... Dua ediyoruz... Sabaha kadar nöbetteyiz...'

Şarkıcı Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni...

Seferihisar, Özdere, Bengü, Anne, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şarkıcı Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın eski lideri Paşinyan'a Putin'in davranışını değerlendirdi: Karabağ sorununu çözecek olan ben değilim 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Trans bireyli hırsızlık çetesi köpeği bavula koyup çaldı! Sahibi, köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti Fatih Terim'e sinirlenen Diagne, kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti         
13:04
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor Eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul'da ebediyete uğurlanıyor         
10:56
9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı         
10:01
Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı         
08:44
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi         
18:26
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 13:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Bengü yaşadığı acıyı anlattı: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei