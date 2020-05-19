Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu - Son Dakika

Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu

ŞARKICI Berdan Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu gül yağı ve gül suyu fabrikasında üretime başladı.

Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu, System.String[]

ŞARKICI Berdan Mardini, memleketi Mardin'de kurduğu gül yağı ve gül suyu fabrikasında üretime başladı.

Berdan Mardini'nin, geçen yıl memleketine vefa borcunu ödemek için temelini attığı gül yağı ve gül suyu fabrikası, üretime başladı. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylabaşı Mahallesi'nde kurulan fabrikada, 50 işçi sürekli, bin 500 işçi ise mevsimsel olarak istihdam edilecek. İlk olarak 600 dönüm üzerine ekilen gül ve lavanta bahçelerinden toplatılan ürünler, fabrikadaki kazanlarda işletilmeye başlandı.

'TERSİNE GÖÇÜ BAŞLATACAĞIZ'

Fabrika, Tarım ve Orman İl Müdürü Memduh Dinler ile işçiler ve mahalle sakinlerinin katıldığı törenle üretime başladı. Törende konuşan Berdan Mardini fabrikanın kurulmasıyla istihdam alanında tersine göçün başlayacağını ifade ederek, "Memleketimiz için hayal ettik ve hayalimizi gerçeğe dönüştürerek başardık. Artık köyümüzden ve bölgedeki diğer köylerden hiçbir gencimiz göç etmeyecek. Hatta buralarda çalışmak için tersine göç bile başlayacak" dedi.

'TURİZM CENNETİNE ÇEVİRECEĞİZ'

Mardin'de ilk defa gül ve lavanta ürünleri üzerine bir fabrikanın kurulduğunu anlatan Mardini, şunları söyledi:

"Memleketin çocuğu olarak biz yaptığımız yatırımla gurur duyuyoruz. Mardin ve ülkemiz açısından çok dönemli bir çalışma. Bunu belki bir sene, iki sene sonra çok daha iyi anlayacağız. Bölgeye büyük bir etkisi olacağını düşündüğümüz gül suyu, gül yağı ve lavanta yağı fabrikası ile burayı hem bir turizm cennetine çevirmeyi hem istihdam sağlamayı hem de insanlara burada yatırım yapmayı teşvik için çalıştık. Hep birlikte Mardin'de çok güzel şeyler başarabileceğimizi ümit ediyorum. Memleketimize inşallah hayırlı uğurlu olur. Mardin'in gülleri diye bir parçamız vardı. Şarkımızda geçtiği gibi bülbüllerimiz ve dağlarımız vardı ama güllerimiz eksikti. Dağlarımıza güllerimizi de ekerek şarkımız artık tamamlandı.ö

1500 KİŞİYE KADAR İŞÇİ İSTİHDAM EDİLECEK

Fabrikada 50'si sürekli, hasat sezonlarıyla birlikte çalışan sayısı 1500'e kadar çıkacağını söyleyen Mardini, "Huzurun geldiği Mardin dağları, şu an güllerle donatılmış durumda. Ama bunun devamı için hep birlikte gayret edeceğiz. Halkımızda gül ve lavanta ekimine destek vererek, hem bölgede ayrı bir iş kolu istihdam olacak hem de bizim açımızdan da bir prestij meselesi olacak. Biz hep deriz ya, köylerden şehirlere göçler yapılıyor. İşte bunun önüne geçmek için buradayız. Biliyorsunuz köylerde iş imkanı olmadığı için, para kazanacakları bir alan bulamadıkları için bu noktada göçler köylerden şehirlere yapılıyor. Benim dedem, amcam, teyzem niçin İstanbul'a geçti? Para kazanmak için ailesini kurtarabilmek geçindirmek için buradan göç ettiler. Dolayısıyla biz burada ne kadar zarar edersek edelim maddiyatın dışında maneviyatımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Köyde, köyün etrafındaki insanlara en azından bir iş imkanı oluşturalım dedik. Bunu yaparken para, pul kazanalım maddiyatı düşünelim diye yapmadık. İnşallah birlikte daha iyi, daha güzel şeyler yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı da ileriki zamanlarda, hayatın normalleşmesi zamanında, gül ve  lavanta yağı fabrikamızın açılışına davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırmak için de Mardin'in güllerinden kendi elimle yaptığım gül ve lavanta yağı hediyelerimizi hazırladım. İlk olarak kendisine hediye edeceğim" dedi.

'MARDİN EKONOMİSİNE KATKI VERECEK'

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Memduh Dinler, kurulan fabrikanın kentin ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Buradaki bu yatırımımız inşallah köy ekonomisine, Mardin ekonomisine çok güzel bir katkı verir. Burada yaklaşık bir hektardan 400 ile 700 kilograma kadar da verim alınabiliyor. Hasadımız çok sağlıklı geçiyor, ürünlerimizin herhangi bir sıkıntısı gözükmüyor" diye konuştu.


Berdan Mardini, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu - Son Dakika

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