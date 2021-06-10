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Şarkıcı Berkay'a hapis şoku! - Son Dakika

Şarkıcı Berkay'a hapis şoku!

10.06.2021 16:19
Şarkıcı Berkay'a hapis şoku!, System.String[]

Berkay Şahin'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı belaya girdi. Ünlü şarkıcının "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

Berkay Şahin'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı derde girdi.

Paylaşımına yorum yapan Burak Ş.'ye "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren ünlü şarkıcının "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Şarkıcı, geçen yıl İnstagram üzerinden bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımına yorum yapan Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı.

Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı.

"KIZGINLIKLA YAZDIM"

Takipçisinin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, avukatı Ayşegül Mermer'le birlikte ifade verdi.

"Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım. Ben de şikayetçi olacağım" dedi ve suç işlemek istemediğini söyledi.

SUÇ İŞLEDİĞİ İFADE EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcı Zübeyr Tecelli Akbulut, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediğini belirtti. Tarafların uzlaşmadığı açıklandı.

Berkay hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ünlü şarkıcının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (Sabah)

Şarkıcı Berkay'a hapis şoku!
Şarkıcı Berkay'a hapis şoku!

Instagram, Hakaret, Berkay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkıcı Berkay'a hapis şoku! - Son Dakika Magazin


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