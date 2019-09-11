Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
Son Dakika Genel Haber

Şarkıcı Berkay adliyeye geldi

1 saat önce

- Şarkıcı Berkay adliyeye geldi Arda Turan- Berkay davası başlıyorİSTANBUL - Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı.

- Şarkıcı Berkay adliyeye geldi

Arda Turan- Berkay davası başlıyor

İSTANBUL - Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay avukatları ile birlikte adliyeye geldi.

Arda Turan ve Berkay kavgası mahkemeye taşındı. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay avukatları ile birlikte adliye binasına giriş yaptı. Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, "Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" açıklamasını yaptı. 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma saat 10.00'da başlayacak.

Şarkıcı Berkay adliyeye geldi

Berkay Şahin, Arda Turan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berkay Şahin ile olan davasında hapis cezası alan Arda Turan: Tazminat davası açacağım
Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil Tribündeki sütyensiz taraftarı gören ünlü hoca Andrew Gaze, ne diyeceğini şaşırdı! Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:14:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]