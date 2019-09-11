Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
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Şarkıcı Berkay adliyeye geldi

1 saat önce

Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı.

Futbolcu Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay avukatları ile birlikte adliyeye geldi.

Arda Turan ve Berkay kavgası mahkemeye taşındı. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayında görülecek duruşma öncesi şarkıcı Berkay, avukatları ile birlikte adliye binasına giriş yaptı. Berkay adliye içerisinde bekleyen gazetecilere, "Davada ne gerekiyorsa onu bekliyoruz. İlk günden beri özür bekliyoruz. Kendisinin katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Şarkıcı Berkay adliyeye geldi

Berkay Şahin, Arda Turan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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