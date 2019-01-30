Şarkıcı Berkay'dan Mahkemede Söylediği Aylık Gelirine İlişkin Açıklama

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkemede aylık gelirinin bin TL olduğunu söyleyen Berkay sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Bunu neden söylediğim aşikar ortada. Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten"dedi.



Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşmada Arda Turan, 300 bin Euro olduğunu söylerken,Berkay ise aylık gelirinin bin TL olduğunu söyledi. Dava 19 Haziran'a ertelenirken, şarkıcı Berkay'da mahkemede söylediği aylık gelirine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"Bunu neden söylediğim aşikar ortada"



Sosyal medya hesabı üzerinden takılmayın bu konulara. Bin TL kazanmadığımı beyninin yüzde 1 kısmını kullanan biri anlar. Asıl beni korkutan Bin TL aldığımı düşünen inanan kısım" diyen Şarkıcı Berkay, gençler yardım kampanyası başlatmışsınız, iki çocuk bin TL ile geçim zor diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada. Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten. Sizde takılmayın. Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcıkta olsa belli eder" paylaşımını yaptı. - İSTANBUL

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