Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Berkay Derya Bedavacı'yı ilk sahnesinde yalnız bırakmadı
Son Dakika Magazin Haber

Şarkıcı Berkay Derya Bedavacı'yı ilk sahnesinde yalnız bırakmadı

28 dakika önce

İstanbul'da ilk sahnesini alan Derya Bedavacı'yı İzmir'li arkadaşı Berkay yalnız bırakmadı.

">

İstanbul'da ilk sahnesini alan Derya Bedavacı'yı İzmir'li arkadaşı Berkay yalnız bırakmadı.

#DeryaBedavacı

Şarkıcı Berkay Derya Bedavacı'yı ilk sahnesinde yalnız bırakmadı

Berkay Şahin, İstanbul, İzmir, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Spor yaparken poz veren Gizem Karaca, takipçilerini mest etti
Cinsel tacize uğradığı durağa kadınları uyarmak için yazılı afiş astı Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:30:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Berkay Derya Bedavacı'yı ilk sahnesinde yalnız bırakmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]