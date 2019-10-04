Şarkıcı Berkay Derya Bedavacı'yı ilk sahnesinde yalnız bırakmadı
28 dakika önce
İstanbul'da ilk sahnesini alan Derya Bedavacı'yı İzmir'li arkadaşı Berkay yalnız bırakmadı.
İstanbul'da ilk sahnesini alan Derya Bedavacı'yı İzmir'li arkadaşı Berkay yalnız bırakmadı.
#DeryaBedavacı
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01
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