Şarkıcı Bora Gencer ünlü ressamın tablosunu almak için ter döktü - Son Dakika

Şarkıcı Bora Gencer ünlü ressamın tablosunu almak için ter döktü

Şarkıcı Bora Gencer, Bodrum'da katıldığı müzayedede ünlü ressam Devrim Erbil'in serigrafi baskısı eserini almak için büyük çaba sarf etti.

Şarkıcı Bora Gencer, Bodrum'da katıldığı müzayedede ünlü ressam Devrim Erbil'in serigrafi baskısı eserini almak için büyük çaba sarf etti. Müzayedeye katılarak tabloyu alan Gencer rahat bir nefes aldı. Müzayedeye katılan ünlü oyuncu Yalçın Dümer de Erbil'in bir portesini açık arttırmaya katılarak aldı.

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Bodrum'da düzenlenen Eskici müzayedeye katılan ünlü şarkıcı Bora Gencer objektiflere takıldı. Antika eserlerin açık arttırmaya çıkarıldığı müzayedeye oyuncu Yalçın Dümer'in de katıldığı görüldü. Müzayedeyi pür dikkat izleyen sanatçılar antika eşyaları açık arttırmaya katılarak satın aldı. Sıra Ressam Devrim Erbil'in orijinal imzalı serigrafi baskısına gelince bir anda ardı ardına numaralar kalkmaya başladı. İlk baskıyı ünlü oyuncu Yalçın Dümer kızışmalı bir açık arttırma sonucunda almayı başardı.


Tabloyu kimseye kaptırmadı


Ünlü ressam Devrim Erbil'in 3 eseri müzayedeye çıktı. İlk iki eseri alamayan Bora Gencer 3'üncü eser gösterildiğinde eseri almak için açık arttırmada sonuna kadar gitti. Kızışmalı olan müzayede sonunda ünlü şarkıcı Gencer ünlü ressamın eserinin sahibi oldu. Eseri alan Gencer derin bir nefes aldı.


Gencer uzun yıllardır müzayedelere katılmadığını ama Devrim Erbil gibi usta bir sanatçının eserinin olduğunu duyunca geldiğini ve zor da olsa tabloyu aldığını ifade etti.


Oyuncu Yalçın Dümer ise Eskici müzayedeyi düzenleyenin arkadaşı Sertaç Ay olduğunu, bunun için müzayedeye katıldığını belirterek, "Devrim Erbil'in eserini görünce dayanamadım almak için uzun uğraşlar verdim sonunda eseri alarak evimin en güzel köşesine koyacağım" dedi.


Bodrumlular tarafından da büyük ilgi gören Eskici müzayedenin önümüzdeki günlerde tekrar düzenleneceği öğrenildi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Şarkıcı Bora Gencer ünlü ressamın tablosunu almak için ter döktü - Son Dakika Magazin
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