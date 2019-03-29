Şarkıcı Bülent Serttaş Birecik'te Sevenleriyle Buluştu
15 dakika önce
Şarkıcı Bülent Serttaş, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konser verdi.
Şarkıcı Bülent Serttaş
, Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde konser verdi.
Konser programı, Meydan Mahallesi
'ndeki boş bir alanda düzenlendi.
Serttaş, konser sırasında sahnenin demir direğine tırmanarak burada bir süre türkülerini seslendirdi.
Serttaş, konsere katılanlarla düet yaparak konserini tamamladı.
Konserin ardından AK Parti
Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam
, katılımından dolayı Serttaş'a plaket verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:54 Kaynak: AA
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