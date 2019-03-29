Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Bülent Serttaş Birecik'te Sevenleriyle Buluştu

Şarkıcı Bülent Serttaş Birecik'te Sevenleriyle Buluştu

15 dakika önce

Şarkıcı Bülent Serttaş, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konser verdi.

Şarkıcı Bülent Serttaş Birecik'te Sevenleriyle Buluştu, System.String[]
Şarkıcı Bülent Serttaş, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konser verdi.

Konser programı, Meydan Mahallesi'ndeki boş bir alanda düzenlendi.

Serttaş, konser sırasında sahnenin demir direğine tırmanarak burada bir süre türkülerini seslendirdi.

Serttaş, konsere katılanlarla düet yaparak konserini tamamladı.

Konserin ardından AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam, katılımından dolayı Serttaş'a plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Bülent Serttaş, Birecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Türkücü Bülent Serttaş, Yürekleri Ağza Getirdi! ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun GSS Prim Borcu Olanlar Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti Alacak Putin, Kırgızistan'da Askerlere Türkçe Seslendi: Selam, Asker
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 01:09:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Bülent Serttaş Birecik'te Sevenleriyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]