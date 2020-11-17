Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

17.11.2020 15:17
Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'ı silahla vurarak bacağından yaralayan Yunus Ç. adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'ı silahla vurarak bacağından yaralayan Yunus Ç. adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Recep E. serbest kalırken, diğer şüpheli İlhan Atakan E.'nin saldırı anında kendisini vurduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay dün Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana gelmişti. Şarkıcı Bulut Duman silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliden biri olan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli Recep E. savcılık kararı ile serbest kaldı. İlhan Atakan E.'nin ise silahlı saldırı sırasında kendi silahıyla yaralandığı ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul
Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bulut Duman, Saldırı, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şarkıcı Bulut Duman'ı silahla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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