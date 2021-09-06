Şarkıcı Burcu Güneş, babasından kalan ev sebebiyle üvey annesi ile davalık oldu

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Babasından kalan ev için harekete geçen Ebru Güneş, avukatı Ahmet Kürşat Köhle aracılığıyla Antalya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Dilekçede üvey anne Nuray Güneş'in " Burcu Güneş'ten mal kaçırdı" cümlesi dikkat çekti.

"KAYITLI TAŞINMAZI SATMAK HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Ünlü şarkıcının avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede "Ali Güneş evini, Nuray Güneş'e 1993 yılında satarak tapuda devir işlemi gerçekleştirdi. Güneş, bedelsiz olarak evini ikinci eşine devrederek Burcu Güneş'ten mal kaçırdı. Ali Güneş'in resmi nikahlı eşine üzerine kayıtlı taşınmazı satması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle müvekkilin, 8'de 3 oranındaki miras payının verilmesini talep ediyoruz. Evin üçüncü kişilere devredilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz" denildi.

MAHKEME TEDBİR KARARI ALDI

Mahkeme, davanın sağlıklı biçimde sonuçlandırılması için Antalya'daki Nuray Güneş adına kayıtlı olan evin 8'de 3 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vererek karşı tarafın 2 hafta içinde cevap dilekçesini göndermesine hükmetti. Nuray Güneş'in avukatı ise mahkemeye başvurarak sürenin 1 ay süreyle uzatılmasını talep etti. Antalya Kepez'deki evde Nuray Güneş'in oğlu Eren Can'la 31 yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi.