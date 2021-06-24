Şarkıcı Cenk Eren'in "Repertuvar Barış Manço" eseri yarın dinleyicilerle buluşacak - Son Dakika

Şarkıcı Cenk Eren'in Barış Manço'nun unutulmaz birçok eserini seslendirdiği "Repertuvar Barış Manço" adlı albüm, yarın müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Daha önceki yıllarda Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan proje albümleriyle beğeni toplayan Eren, dördüncü proje albümünü Barış Manço üzerine gerçekleştirdi.

Cenk Eren, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı albümde, 7'den 70'e herkesin çok severek dinlediği Barış Manço'nun unutulmaz eserleri "Kol Düğmeleri", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Alla Beni Pulla Beni", "Unutamadım", "Can Bedenden Çıkmayınca", "Dağlar Dağlar", "Gibi Gibi", "Ben Bilirim", "Kara Sevda" ve "Gül Pembe"yi yorumladı.

DMC imzalı albümün müzik direktörlüğünü Sarp Özdemiroğlu üstlenirken, şarkıların tüm düzenlemeleri Berk Eyüpoğulları tarafından yapıldı.

Ünlü şarkıcı albümde ayrıca "Alla Beni Pulla Beni" şarkısında da halk müziği sanatçısı Zara ile düet yaptı.