Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Ceylan'ı dostları ve sanat camiasından arkadaşları yalnız bırakmazken, ünlü şarkıcı yeğenin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.


Pankreas iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben Büyükçekmece Kuba Camii'nde düzenlen törende Ceylan'ı sanatçı dostları Alişan, Berdan Mardini ve Öykü Serter gibi ünlü isimler ve sanat camiasından dostları yalnız bırakmadı. Bir dönem moda yarışmasına katılarak adından söz ettiren Nazlıcan Arkan sevenlerini yasa boğdu. Ayakta durmakta güçlük çeken Ceylan, tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Alınan helalliğin ardından Arkan'ın cenazesi Büyükçekmece Yeni Merkez Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
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