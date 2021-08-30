Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu. Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesiyle sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Sanatçının doktoru" 1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.

DALIŞTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğitmenler kadar, okullarda kullanılan dalış malzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması da dalış güvenliği açısından önemli. Dalış kursları kademeli. Bu sertifikasyon sistemine göre farklılık gösterir. Aldığı dalış kursu sonrasında ilk basamak sertifikasını alan dalıcı, federasyonun belirlediği kurallara uymakla yükümlü. Örneğin, belirlenen derinlik aşılmamalı ve dalış liderinin öncülüğünde dalış yapılmalı. Bunun yanında hatırlanması gereken önemli bir nokta dalış öncesinde ve dalış sonrasında kesinlikle alkol alınmamalı.

KURAL İHLALİ BAŞINIZA DERT AÇAR

Dalıcılarda, bazen kural ihlaline bağlı üzücü sağlık problemleri gelişebiliyor. Bu problemlerden hayati tehlike yaratan dekompresyon hastalığının (vurgun) tanınması ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olunması hayat kurtarabilir. Dekompresyon hastalığı herhangi bir nedenle su yüzeyine ani olarak çıkılmasıyla meydana gelir. Derinlik ve zamana bağlı olarak, kanda çözünen nitrojen gazının, akciğer yoluyla atılamaması sonucunda gelişir. Vücut dokularında ve sıvılarında kabarcık oluşturmasıyla mekanik ve kimyasal olaylar başlar. En sık karşılaşılan belirtileri eklem ağrısı, karıncalanma, uyuşma, idrar yapmada güçlük, kaslarda kuvvet kaybıdır. Dekompresyon hastalığı geliştiği düşünülen dalıcıya hemen saf oksijen solutulmaya başlanmalı. Uygun taşıma koşulları sağlanarak (Mesela deniz seviyesinde helikopterle taşıma) en kısa zamanda basınç odası bulunan bir hastaneye transferi yapılmalı.

Bu hastalıklarınız varsa dalmayın

-Orta ve iç kulakla ilgili ameliyat geçirenler,

-Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlıları,

-Herhangi bir psikiyatrik hastalık nedeniyle uykuya eğilimi artıran, dikkat eksikliğine yol açan ilaçları kullananlar,

-Dört haftadan uzun süren hafıza kaybına neden olan kafa travması geçirenler.

-Kontrol altına alınamamış yüksek tansiyon hastaları

-Kalp ritminin bozulduğu ve kalp büyümesine yol açan bazı hastalıkları bulunanlar

-Lösemi, lenfoma hastaları, pıhtılaşma bozukluğu gibi kan hastalıkları bulunanlar,

-Sık sık astım krizi geçirenler

-Akciğerde hava boşluklarının bulunmasına (bül, kavite) yol açan ameliyatlar ya da akciğer hastalıkları geçirenler

-Mide bağırsak sistemindetıkanıklık yaratan birhastalığı olanlar.