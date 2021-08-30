Üye Girişi
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü - Son Dakika

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

30.08.2021 17:29
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü, System.String[]

Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu.

Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken az daha canından oluyordu. Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesiyle sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Sanatçının doktoru" 1 dakika daha gecikilseydi  fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

DALIŞTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğitmenler kadar, okullarda kullanılan dalış malzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması da dalış güvenliği açısından önemli. Dalış kursları kademeli. Bu sertifikasyon sistemine göre farklılık gösterir. Aldığı dalış kursu sonrasında ilk basamak sertifikasını alan dalıcı, federasyonun belirlediği kurallara uymakla yükümlü. Örneğin, belirlenen derinlik aşılmamalı ve dalış liderinin öncülüğünde dalış yapılmalı. Bunun yanında hatırlanması gereken önemli bir nokta dalış öncesinde ve dalış sonrasında kesinlikle alkol alınmamalı.

KURAL İHLALİ BAŞINIZA DERT AÇAR

Dalıcılarda, bazen kural ihlaline bağlı üzücü sağlık problemleri gelişebiliyor. Bu problemlerden hayati tehlike yaratan dekompresyon hastalığının (vurgun) tanınması ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olunması hayat kurtarabilir. Dekompresyon hastalığı herhangi bir nedenle su yüzeyine ani olarak çıkılmasıyla meydana gelir. Derinlik ve zamana bağlı olarak, kanda çözünen nitrojen gazının, akciğer yoluyla atılamaması sonucunda gelişir. Vücut dokularında ve sıvılarında kabarcık oluşturmasıyla mekanik ve kimyasal olaylar başlar. En sık karşılaşılan belirtileri eklem ağrısı, karıncalanma, uyuşma, idrar yapmada güçlük, kaslarda kuvvet kaybıdır. Dekompresyon hastalığı geliştiği düşünülen dalıcıya hemen saf oksijen solutulmaya başlanmalı. Uygun taşıma koşulları sağlanarak (Mesela deniz seviyesinde helikopterle taşıma) en kısa zamanda basınç odası bulunan bir hastaneye transferi yapılmalı.

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Bu hastalıklarınız varsa dalmayın

-Orta ve iç kulakla ilgili ameliyat geçirenler,

-Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlıları,

-Herhangi bir psikiyatrik hastalık nedeniyle uykuya eğilimi artıran, dikkat eksikliğine yol açan ilaçları kullananlar,

-Dört haftadan uzun süren hafıza kaybına neden olan kafa travması geçirenler.

-Kontrol altına alınamamış yüksek tansiyon hastaları

-Kalp ritminin bozulduğu ve kalp büyümesine yol açan bazı hastalıkları bulunanlar

-Lösemi, lenfoma hastaları, pıhtılaşma bozukluğu gibi kan hastalıkları bulunanlar,

-Sık sık astım krizi geçirenler

-Akciğerde hava boşluklarının bulunmasına (bül, kavite) yol açan ameliyatlar ya da akciğer hastalıkları geçirenler

-Mide bağırsak sistemindetıkanıklık yaratan birhastalığı olanlar.

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

Alkol, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şarkıcı Doğuş ölümden döndü - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapan Doğuş büyük tehlike atlattı 18:06 Son dakika! Çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapan Doğuş büyük tehlike atlattı Son dakika... Savunma taktiği, Çaiçara'yı sinirlendirdi! Sosyal medyadan yaptığı eleştiri sonrası kadro dışı bırakıldı 17:19 Son dakika... Savunma taktiği, Çaiçara'yı sinirlendirdi! Sosyal medyadan yaptığı eleştiri sonrası kadro dışı bırakıldı Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Atatürk vurgusu! Temel atma töreninde üstüne basa basa konuştu 17:05 Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Atatürk vurgusu! Temel atma töreninde üstüne basa basa konuştu
Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi 16:32 Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü 16:13 Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi 16:04 Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu 15:38 Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar 15:31 Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar

Son Dakika Haberleri
18:08 Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı
18:05 Son dakika! Çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapan Doğuş büyük tehlike atlattı
17:54 Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı
17:18 Son dakika... Savunma taktiği, Çaiçara'yı sinirlendirdi! Sosyal medyadan yaptığı eleştiri sonrası kadro dışı bırakıldı
17:05 Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Atatürk vurgusu! Temel atma töreninde üstüne basa basa konuştu
16:51 Rıdvan Dilmen'den, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler: Hayran oldum
16:31 Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi
16:26 Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi
16:12 Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü
15:58 Son dakika: Türkiye'yi gururu oldular! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdık
Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı         
18:08
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Rıdvan Dilmen'den, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler: Hayran oldum Rıdvan Dilmen'den, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler: Hayran oldum         
16:51
Son dakika... Büyükşen cinayetinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in ifadesi ortaya çıktı! İddiaları reddediyor Son dakika... Büyükşen cinayetinin azmettirici olan Abdullah Başdemir'in ifadesi ortaya çıktı! İddiaları reddediyor         
16:24
Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum         
16:06
Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar         
15:40
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti         
15:28
Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü         
14:55
Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu         
14:35
Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı         
14:29
Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı         
13:44
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü         
12:37
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 18:26:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Doğuş ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement