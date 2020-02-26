Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu verildi ve birkaç gün rehin tutuldum - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu verildi ve birkaç gün rehin tutuldum - Son Dakika Dünya

Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu verildi ve birkaç gün rehin tutuldum

13 dakika önce

İngiltere'nin Geller bölgesinden, Mercy adlı single parçasıyla adını tüm dünyaya duyurup liste başı olan şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu verildiğini, tecavüze uğradığını ve birkaç gün rehin tutulduğunu açıkladı.

Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu verildi ve birkaç gün rehin tutuldum, System.String[]

Grammy ödülü sahibi şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini ve tecavüze uğradığını açıkladı.

35 yaşındaki Galli şarkıcı 'o dönemi atlatmasının uzun zaman aldığını' söyledi.

Duffy, Instagram hesabından şunları yazdı:

"Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici.





"Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti. Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi.

"Doğrusu, ve lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabi kurtuldum. Atlatmak zaman aldı. Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son on yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise Güneş parıldıyor."

Gerçek adı Aimee Anne Duffy olan şarkıcı Mercy adlı single parçasıyla 12 ülkede listelerin birinci sırasına çıkmıştı.





Duffy mesajına şöyle devam etti:

"Neden acımı dile getirmek için sesimi kullanmamayı tercih ettiğimi merak ediyor musunuz? Dünyaya gözlerimin içindeki üzüntüyü göstermek istemedim. Kendime, kalbim böyle kırıkken nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye sordum. Yavaş yavaş kalbim onarıldı. Gelecek haftalarda yaptığım bir röportajı paylaşacağım.

"Eğer bir sorunuz varsa röportajda yanıt vermek isterim. Yıllar boyu bana gösterdiğiniz iyi niyetinize büyük bir aşk ve hayranlık duyuyorum. Bana arkadaş oldunuz. Size bunun için teşekkür etmek isterim."

Instagram, Duffy, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:40 
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