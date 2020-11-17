ŞARKICI DUMAN HAKKINDA "ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARINDAN TUTUKLAMA" İSTENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

KADIKÖY'de pazartesi günü silahlı saldırıya uğrayan şarkıcı Bulut Duman'a geçen çarşamba günü "Çocuğun nitelikli cinsel istismarıö suçundan suç duyurusunda bulunulduğu, tutuklama talebiyle sevk edilen Bulut'un da adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın Bulut Duman hakkında başlattığı soruşturmaya göre E.H. (26), 12 Kasım günü emniyete giderek kendisini Alp olarak tanıtan biriyle eşcinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi. E.H. ifadesinde Alp isimli kişinin Gürcistan 'dan 30 bin dolar karşılığında taşıyıcı bir anneden bebek yaptığını ve kızının 15 aylık olduğunu söylediğini anlattı. Alp isimli bu kişinin kendisinden bebeğin cinsel istismarına yönelik tekliflerde bulunduğunu öne süren getiren E.H. şoka uğradığını ve teklifi reddettiğini ifadesinde belirtti. E.H. söz konusu durumu arkadaşı aracılığıyla bir avukata anlattığını, avukatın bu durumun suç olduğunu ve polise bildirmesi gerektiğini ifadesinde belirtti. Avukatın durumu Kadıköy Çocuk Büro Şubesi'ne bildirdiği anlatılan emniyet ifadesinde, Çocuk Büro Şubesi'nin kendisini Alp olarak tanıtan kişinin aslında Bulut Duman olduğu da aktarıldı.

İSTİSMARDA BULUNMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİREmniyette şüpheli sıfatıyla ifade veren Bulut Duman ise kızının annesiyle aralarında sorun olduğu için ayrı yaşadıklarını ve kendisinin kişisel gelişim hizmetleri veren bir şirkette yönetici olarak çalıştığını söyledi. E.H. ile bir borç meselesi yüzünden görüştüklerini dile getiren Duman, aralarında cinsel bir ilişki olmadığını ve bebeğe cinsel istismarda bulunmadığını öne sürdü. Duman ifadesinde "Ben çocuğumu iyi yetiştirebilmek için 15'e yakın eğitim aldım. Milli Eğitim'den sertifikalarım da vardır. Öz kızıma karşı böylesine iğrenç bir istismar ve ihlalde bulunmam söz konusu değildir." dedi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Kasım'da şüpheli Bulut Duman'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Anadolu Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli Duman, "Ben çocuk gelişimciyim, bana iftira attılar. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin üzerine atılı suçun şüpheli lehine değişme ihtimalinin yüksek olduğuna, tutuklama talebinin orantısız olacağına kanaat getirerek tutuklama talebinin reddine karar verdi. Hakimlik, şüpheli Bulut Duman'ın yurt dışına çıkmamak ve haftada 3 kere karakola gidip imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Bulut Duman adli kontrol tedbirinin verilmesinden 3 gün sonra Kadıköy'de saldırıya uğramış ve saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Recep E. serbest kalırken, şüpheli Yunus Ç. adliyeye sevk edilmişti. Diğer şüphelilerden İlhan Atakan E.'nin ise saldırı anında kendisini vurduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul