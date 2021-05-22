Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı - Son Dakika Magazin

Yıllar önce çıkardığı Adeyyo şarkısıyla çıkış yapan şarkıcı Ece Seçkin, yeni şarkısı için saçlarını boyattı. Sık sık imaj değişiklikleriyle gündeme gelen Seçkin, bu sefer de paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı, pembe pantolon ve ceket kombini yaparak kamera karşısına geçti. Camın önünde pozlar veren Seçkin, ceketinin altına hiçbir şey giymemeyi tercih etti. Takipçilerinin diline düşen Seçkin için "Niye iç çamaşırı giymedin?", "Bu kadarı fazla değil mi?" ve "Sanki bir şeyler giymeyi unutmuşsun" yorumları yapıldı.
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