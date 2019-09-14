Son Dakika Haberleri: Şarkıcı edis, hemşehrilerine konser verdi
Son Dakika Güncel Haber

Şarkıcı edis, hemşehrilerine konser verdi

1 saat önce

İZMİR Enternasyonal Fuarı kapsamında şarkıcı Edis, hemşehrilerine konser verdi.

Şarkıcı edis, hemşehrilerine konser verdi, System.String[]
İZMİR Enternasyonal Fuarı kapsamında şarkıcı Edis, hemşehrilerine konser verdi.
Türk pop müziğinin son iki yıldır parlayan isimlerinden biri olan Edis Görgülü, memleketi İzmir'de sahneye çıktı. Genç şarkıcı Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark'taki çim konserlerinde İzmirli hemşerileri ile hasret giderdi. Şarkıları kadar sahne performansıyla da sevenlerinden tam not alan Edis, iki saate yakın bir süre İzmirlileri coşturdu. 21 Aralık tarihinde askere gidecek olan İzmirli popçu, askerliği süresince de bu kez Mehmetçik için konser vermeyi istediğini dile getirdi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok!
Usta oyuncu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkıcı edis, hemşehrilerine konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]