ŞARKICI ELİF KARLI'NIN EŞİ CENGİZ KARLI İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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ŞARKICI ELİF KARLI'NIN EŞİ CENGİZ KARLI İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

19.01.2023 18:37

ŞARKICI Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ŞARKICI Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

6 aydır Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Cengiz Karlı(57) için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şarkıcılar Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Karlı 30 yıllık eşini göz yaşlarıyla uğurladı. Karlı ve iki çocuğu tabutun başında gözyaşı döktü. Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaye katılanlardan Şarkıcı Alişan, 'Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. İlk sahnemi Cengiz ağabeyin mekanında yapmıştım. O günden beri Elif ablam gibi" dedi. Şarkıcı Yeliz ise, 'Dünya bir meleğini kaybetti. Hiç ona yakışmayan bir yerde ölümü tattı" diye konuştu.

Cengiz Kurtoğlu da, 'Ailece çok yakındık. Geride kalanlara sabır diliyorum, başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

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Son Dakika Güncel ŞARKICI ELİF KARLI'NIN EŞİ CENGİZ KARLI İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞARKICI ELİF KARLI'NIN EŞİ CENGİZ KARLI İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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