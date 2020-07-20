Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Emrah Erdoğan, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'a boşanma davası açtı. Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı dosyaya gizlilik kararı aldırdı.
Emrah Erdoğan, 2014'ün haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan'dan boşanma kararı aldı. Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi.
Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.