Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor - Son Dakika

Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor

Ünlü şarkıcı Emrah, 6 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor. Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcı, eşinden hiçbir talepte bulunmadı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Emrah Erdoğan, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'a boşanma davası açtı. Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı dosyaya gizlilik kararı aldırdı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı

HİÇBİR TALEPTE BULUNMUYOR

Emrah Erdoğan, 2014'ün haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan'dan boşanma kararı aldı. Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi.

İLK KRİZ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA PATLAMIŞTI

Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.

Sibel Erdoğan, Bodrum, Emrah, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:45 

Son Dakika Magazin Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor - Son Dakika Magazin

Son Dakika

11:35 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı 11:30 Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak 11:26 Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor 11:17 Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın 11:11 Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı 11:09 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor 10:49 DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor 10:49 Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı 10:38 Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 10:26 Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi 10:12 Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 10:08 "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti 10:02 Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı 09:56 Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı 09:42 Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
11:35
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
11:30
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
11:26
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
11:17
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
11:11
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
11:09
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
10:49
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
10:49
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
10:38
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
10:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 12:07:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]