Şarkıcı Erkin Arslan ve Buray, 10 Kasım'a özel "1938"i dinleyicilerle buluşturdu - Son Dakika

Şarkıcı Erkin Arslan ve Buray, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümüne eser hazırladı.

Sözü ve müziği Erkin Arslan'a ait olan "1938" adlı eserin çalışmalarını ikili, Büyük Önder Atatürk'ün de bir dönem konakladığı Pera Palace Hotel'de gerçekleştirdi.

Fotoğraf çekimleri için de yine aynı mekanı tercih eden genç şarkıcıların hazırladıkları eser, bu sabah tüm dijital platformlarla ulusal radyolarda yayınlandı.

İkilinin tarihe de bir not düşürmek istedikleri eserlerinde gitarda yer alan Buray'a ve piyanoda Erkin Arslan'a, curada Coşkun Karademir, neyde Eyüp Hamiş, dudukta Emre Sınanmış, perküsyonda Cengiz Ercümer, yaylılarda İstanbul Strings eşlik etti.

"1938" eserin sözleri ise şöyle:

"Korku dağları bekler, ben ise sen/Gittiğin andan beri hasretim hiç dinmedi/Sen gidince bir tebessüm uğramaz olur yüzüme/Geldiğinde kahkahalar uçuşur, konar gönlüme/Sen yine gel

Bir fidanı bıraksam şu toprağa/Usul usul büyür mü, varır mı yarınlara/Sanmasınlar bir bedende tutuklu kaldı sevgimiz/Sonsuzluğa gider bu yol, biz bu yolun bekçisiyiz

Sen yine gel bir bulut seninle ağlasın/Sen yine gel bir nehir seninle çağlasın."