Şarkıcı Fatma Turgut sevenleriyle buluşacak

Şarkıcı Fatma Turgut, Boyner'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Müzik severler, Harley-Davidson Footwear ve Boyner iş birliği ile 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek etkinlikte Fatma Turgut ile bir araya gelme fırsatını bulacak. Etkinlikte, sürpriz hediyelerin verileceği de belirtildi.