Şarkıcı Fatma Turgut sevenleriyle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şarkıcı Fatma Turgut sevenleriyle buluşacak - Son Dakika Magazin

Şarkıcı Fatma Turgut sevenleriyle buluşacak

6 saat önce

Şarkıcı Fatma Turgut, Boyner'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Şarkıcı Fatma Turgut sevenleriyle buluşacak, System.String[]

Şarkıcı Fatma Turgut, Boyner'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Müzik severler, Harley-Davidson Footwear ve Boyner iş birliği ile 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek etkinlikte Fatma Turgut ile bir araya gelme fırsatını bulacak. Etkinlikte, sürpriz hediyelerin verileceği de belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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